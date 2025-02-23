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Мошенница из Каменска-Уральского обжаловала суровый приговор
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор мошеннице, которую осудили за невыполнение обязательств перед вкладчиками кредитного потребительского кооператива. По решению суда первой инстанции председателя «Содействия» отправили в колонию на девять лет.
Согласно материалам дела, в период с 2009 по 2019 годы Марина Погадаева, будучи председателем кредитного потребительского кооператива, заключала с пайщиками договоры, по которым они передавали в кооператив личные сбережения на определенный срок под проценты от 11 % годовых. Однако обязательства перед вкладчиками так и не были исполнены. Жертвами мошенничества стали более тысячи человек, а общий ущерб превысил 488 миллионов рублей.
Дело рассматривалось в ДК УАЗ Каменска-Уральского из-за большого количества потерпевших и слушателей, которые не помещались в залах суда. 27 августа 2024 года Красногорский районный суд признал Погадаеву виновной и назначил ей 9 лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф в размере 700 тысяч рублей и ограничение свободы на полтора года.
Осужденная и ее защита обжаловали приговор, но судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда не нашла оснований для его пересмотра. Сегодня, 26 февраля, решение вступило в законную силу. Признанной мошенницей женщине придётся и штраф выплачивать, и в колонии пожить долгое время.
Согласно материалам дела, в период с 2009 по 2019 годы Марина Погадаева, будучи председателем кредитного потребительского кооператива, заключала с пайщиками договоры, по которым они передавали в кооператив личные сбережения на определенный срок под проценты от 11 % годовых. Однако обязательства перед вкладчиками так и не были исполнены. Жертвами мошенничества стали более тысячи человек, а общий ущерб превысил 488 миллионов рублей.
Дело рассматривалось в ДК УАЗ Каменска-Уральского из-за большого количества потерпевших и слушателей, которые не помещались в залах суда. 27 августа 2024 года Красногорский районный суд признал Погадаеву виновной и назначил ей 9 лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф в размере 700 тысяч рублей и ограничение свободы на полтора года.
Осужденная и ее защита обжаловали приговор, но судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда не нашла оснований для его пересмотра. Сегодня, 26 февраля, решение вступило в законную силу. Признанной мошенницей женщине придётся и штраф выплачивать, и в колонии пожить долгое время.
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