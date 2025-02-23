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Мошенница из Каменска-Уральского обжаловала суровый приговор

19.18 Среда, 26 февраля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
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Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор мошеннице, которую осудили за невыполнение обязательств перед вкладчиками кредитного потребительского кооператива. По решению суда первой инстанции председателя «Содействия» отправили в колонию на девять лет.

Согласно материалам дела, в период с 2009 по 2019 годы Марина Погадаева, будучи председателем кредитного потребительского кооператива, заключала с пайщиками договоры, по которым они передавали в кооператив личные сбережения на определенный срок под проценты от 11 % годовых. Однако обязательства перед вкладчиками так и не были исполнены. Жертвами мошенничества стали более тысячи человек, а общий ущерб превысил 488 миллионов рублей.

Дело рассматривалось в ДК УАЗ Каменска-Уральского из-за большого количества потерпевших и слушателей, которые не помещались в залах суда. 27 августа 2024 года Красногорский районный суд признал Погадаеву виновной и назначил ей 9 лет лишения свободы в колонии общего режима, штраф в размере 700 тысяч рублей и ограничение свободы на полтора года.

Осужденная и ее защита обжаловали приговор, но судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда не нашла оснований для его пересмотра. Сегодня, 26 февраля, решение вступило в законную силу. Признанной мошенницей женщине придётся и штраф выплачивать, и в колонии пожить долгое время.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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16:31 С начала февраля из Свердловской области в ОАЭ экспортировали тонну рыбной продукции.
15:06 СМИ сообщают о нехватке средств на бензин у екатеринбургских перевозчиков
14:28 Полиция предупреждает о всплеске фальшивомонетничества в Свердловской области
13:14 Напавший с топором на полицейский автомобиль житель Туринского района ответит перед судом
12:37 В Свердловской области назвали вакансии-лидеры по росту зарплат в производственной сфере
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11:52 СК нагрянул в дегтярскую школу после конфликта учеников
11:27 УрФУ занял второе место в рейтинге университетов по изобретательской активности
10:58 Соревнования по квадробиатлону прошли на льду карьера под Екатеринбургом
10:44 Прокуратура начала проверку в связи с дракой старшеклассников в туалете среднеуральской школы
10:22 В свердловском Минздраве высказались против запрета абортов в частных клиниках
09:46 В Дегтярске 12-летний школьник попал в больницу после травли одноклассников
09:30 ДТП с пострадавшими устроил нетрезвый неопытный водитель в свердловском селе
23:47 Источник: Дума Ревды самораспустится 26 февраля
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