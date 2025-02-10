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Высокопоставленному полицейскому, который два года катался на вещдоке по уголовному делу, вынесли приговор
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал виновным в мошенничестве теперь уже бывшего начальника отделения по борьбе с мошенничеством отдела уголовного розыска Межмуниципального управления МВД «Нижнетагильское» Ивана Брюхова.
Суд установил, что в период службы Брюхов, пользуясь своим положением, незаконно вывез с территории автохозяйства ведомства автомобиль «Hyundai Santa Fe», который являлся вещественным доказательством по уголовному делу. Впоследствии, с июля 2020 года по декабрь 2022 года, он использовал машину в личных целях. Незаконное пользование автомобилем продолжалось до тех пор, пока его законный владелец не начал розыск имущества. Сообщалось также, что полицейский майор снял с машины часть запчастей, чтобы продать.
Суд приговорил экс-полицейского к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также Брюхову запрещено в течение двух лет занимать должности в правоохранительных органах, связанные с выполнением функций представителя власти.
Приговор пока не вступил в законную силу, — уточняют в Свердловском областном суде.
Суд установил, что в период службы Брюхов, пользуясь своим положением, незаконно вывез с территории автохозяйства ведомства автомобиль «Hyundai Santa Fe», который являлся вещественным доказательством по уголовному делу. Впоследствии, с июля 2020 года по декабрь 2022 года, он использовал машину в личных целях. Незаконное пользование автомобилем продолжалось до тех пор, пока его законный владелец не начал розыск имущества. Сообщалось также, что полицейский майор снял с машины часть запчастей, чтобы продать.
Суд приговорил экс-полицейского к 1 году 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также Брюхову запрещено в течение двух лет занимать должности в правоохранительных органах, связанные с выполнением функций представителя власти.
Приговор пока не вступил в законную силу, — уточняют в Свердловском областном суде.
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