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Пожилого екатеринбуржца обвиняют в растлении малолетней внучки
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Пожилого жителя Екатеринбурга обвиняют в растлении малолетней внучки, приехавшей к дедушке погостить из Челябинска, сообщает Ura.ru.
По данным информационного агентства, события, о которых идёт речь. произошли ещё в 2023-2024 годах, когда девочки было шесть-семь лет, а деду – 71-72. Сообщается, что поступке пенсионера стало известно лишь недавно. До этого никто не предполагал, что он мог совершить преступление против половой неприкосновенности внучки.
Официально произошедшее в полиции и СК не комментировали.
Действительно ли пожилой мужчина надругался над ребёнком будут устанавливать правоохранительные органы. Сейчас пенсионер помещён под подписку о невыезде, пишет издание.
По данным информационного агентства, события, о которых идёт речь. произошли ещё в 2023-2024 годах, когда девочки было шесть-семь лет, а деду – 71-72. Сообщается, что поступке пенсионера стало известно лишь недавно. До этого никто не предполагал, что он мог совершить преступление против половой неприкосновенности внучки.
Официально произошедшее в полиции и СК не комментировали.
Действительно ли пожилой мужчина надругался над ребёнком будут устанавливать правоохранительные органы. Сейчас пенсионер помещён под подписку о невыезде, пишет издание.
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