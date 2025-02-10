Возрастное ограничение 18+
У забившего до смерти полуторамесячного малыша екатеринбуржца выявили психическое расстройство
Фото: Максим Ефремов для Вечерних ведомостей
У 45-летнего екатеринбуржца Дмитрия Кучина, который в ночь с 15 на 16 октября 2024 года в квартире на улице Инженерной на Химмаше до смерти забил сына своего пасынка, выявили психическое расстройство, сообщает прокуратура области.
Напомним, Дмитрию Кучину было предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ за убийство малолетнего. По данным прокуратуры мужчине также вменяют пункт «д» – «совершённое с особой жестокостью».
По версии следствия, он подошёл к спящему ребёнку (в СМИ писали, что малыш плакал), в присутствии его матери и бабушки схватил малышка за руку, после чего стал «ударять его об пол, предметы мебели, а также металлический порог межкомнатной двери». В какой-то момент мать отобрала у него своего сына и попыталась его закрыть своим телом, но, так как мужчина был сильнее, он отнял ребёнка обратно и продолжил его избивать.
Эксперты считают, что он ударил младенца не менее 14 раз, прежде чем ребёнок скончался.
Рассматривать уголовное дело будут в Свердловском областном суде. Прокуратура уже передала материалы.
«Согласно заключению экспертов, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением»,
– говорится в сообщении ведомства.
Напомним, Дмитрию Кучину было предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ за убийство малолетнего. По данным прокуратуры мужчине также вменяют пункт «д» – «совершённое с особой жестокостью».
По версии следствия, он подошёл к спящему ребёнку (в СМИ писали, что малыш плакал), в присутствии его матери и бабушки схватил малышка за руку, после чего стал «ударять его об пол, предметы мебели, а также металлический порог межкомнатной двери». В какой-то момент мать отобрала у него своего сына и попыталась его закрыть своим телом, но, так как мужчина был сильнее, он отнял ребёнка обратно и продолжил его избивать.
Эксперты считают, что он ударил младенца не менее 14 раз, прежде чем ребёнок скончался.
Рассматривать уголовное дело будут в Свердловском областном суде. Прокуратура уже передала материалы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
За нападение на ребёнка екатеринбуржца отправят в колонию
10 февраля 2025
10 февраля 2025
«Поразил своей жестокостью даже бывалых оперативников»: в Каменске-Уральском 19-летнего жителя обвиняют в двойном убийстве
08 февраля 2025
08 февраля 2025