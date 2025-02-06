В Кировграде осудили двух поселковых вымогателей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Кировградский городской суд вынес приговор по уголовному делу против двух жителей поселка Левиха, 1982 и 1987 годов рождения. Они признаны виновными в принуждении свидетеля к даче ложных показаний с угрозами убийства и насилия, а также в вымогательстве в крупном размере.Следствием установлено, что в июне 2023 года осужденные пытались заставить женщину, выступавшую свидетелем по делу о разбойном нападении, изменить показания. Её против воли увезли в загородный дом, где угрожали физической расправой. Кроме того, один из обвиняемых потребовал передать ему долю в квартире потерпевшей, угрожая насилием.Суд приговорил одного из обвиняемых к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, второго — к 2 годам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Приговор пока не вступил в силу.Также по делу проходил еще один житель поселка, 1953 года рождения, но уголовное преследование в его отношении прекращено в связи со смертью фигуранта, как поясняет прокуратура Свердловской области.