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Похитителей корейских иномарок судят в Екатеринбурге

21.18 Среда, 12 февраля 2025
Фото: телеграм-канал «Патрульный участок» / t.me/patryltv
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В Екатеринбурге завершено расследование уголовных дел в отношении двух местных жителей, обвиняемых в серии угонов автомобилей марки «Kia Rio», — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок». Преступная группа, действовавшая с 2022 по 2024 год, похитила и разобрала на запчасти 10 машин, причинив владельцам ущерб более чем на 13 с половиной миллионов рублей.

Один из обвиняемых, 50-летний житель Екатеринбурга, организовал на окраине города автомастерскую. Несколько лет назад он предложил своему 40-летнему знакомому заняться кражами автомобилей, разбором их на запчасти и последующей продажей через интернет. Тот согласился, прикинув, что дефицит и высокая стоимость деталей сделают такой криминальный бизнес весьма прибыльным. И подельники взялись за «работу»: один присматривал и угонял автомобили, а второй перегонял машины в свою мастерскую, где оперативно разбирал для дальнейшей продажи на запчасти.

«Злоумышленники соблюдали меры конспирации: использовали подставные сим-карты, специальные устройства для подавления GPS-маяков и подменные госномера. Однако в апреле 2024 года они были задержаны при попытке угона очередной «Kia Rio». Один из участников был остановлен полицией на выезде из города за рулем похищенного автомобиля с подложными номерами и взломанным замком зажигания», — поделился подробностями руководитель пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых.


Выяснилось, что один из подозреваемых ранее уже отбывал наказание за преступления, второй не имел судимостей. В отношении обоих было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере»). На данный момент организатор преступной схемы уже приговорен к лишению свободы в колонии общего режима. Дело второго фигуранта рассматривает Орджоникидзевский районный суд.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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17:51 Администрация Екатеринбурга представила рендеры парка на месте Берёзовой рощи
16:40 В Екатеринбурге временно закроют парковку возле «Динамо»
16:29 Екатеринбуржцы чаще других путешествуют с родителями
15:47 В Екатеринбурге полиция раскрыла группу, продававшую порноконтент
15:11 Cуд отправил «cмотрящего» за Свердловской областью под стражу
14:14 Концерт певицы из «чёрного списка» в Екатеринбурге снова отменён
13:30 Мэр Екатеринбурга планирует встретиться с защитниками Берёзовой рощи
13:21 Администрация Екатеринбурга: автобусы стали выполнять на 23% больше транспортной работы благодаря брутто-контрактам
12:50 Судебное разбирательство по делу о вырубке Березовой рощи в Екатеринбурге продолжится в марте
12:07 В Екатеринбурге завершили расследование дела похитителей 10 корейских иномарок
11:34 В Свердловской области зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ на 14,1%
11:21 В Екатеринбурге перед судом предстанут обвиняемые в гибели подростка на тренировке по плаванию
10:48 В Свердловской области выявили более 3,8 тысячи нарушений ПДД за выходные
10:30 В Свердловской области усилится ветер: жителей просят быть осторожнее
10:12 «Недопустимо, чтобы в ход шли провокации»: мэр Екатеринбурга высказался насчёт ситуации в Берёзовой роще
09:16 Работодатели из-за рубежа стали на 33% чаще приглашать специалистов из Свердловской области
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