Похитителей корейских иномарок судят в Екатеринбурге

«Злоумышленники соблюдали меры конспирации: использовали подставные сим-карты, специальные устройства для подавления GPS-маяков и подменные госномера. Однако в апреле 2024 года они были задержаны при попытке угона очередной «Kia Rio». Один из участников был остановлен полицией на выезде из города за рулем похищенного автомобиля с подложными номерами и взломанным замком зажигания», — поделился подробностями руководитель пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге завершено расследование уголовных дел в отношении двух местных жителей, обвиняемых в серии угонов автомобилей марки «Kia Rio», — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок». Преступная группа, действовавшая с 2022 по 2024 год, похитила и разобрала на запчасти 10 машин, причинив владельцам ущерб более чем на 13 с половиной миллионов рублей.Один из обвиняемых, 50-летний житель Екатеринбурга, организовал на окраине города автомастерскую. Несколько лет назад он предложил своему 40-летнему знакомому заняться кражами автомобилей, разбором их на запчасти и последующей продажей через интернет. Тот согласился, прикинув, что дефицит и высокая стоимость деталей сделают такой криминальный бизнес весьма прибыльным. И подельники взялись за «работу»: один присматривал и угонял автомобили, а второй перегонял машины в свою мастерскую, где оперативно разбирал для дальнейшей продажи на запчасти.Выяснилось, что один из подозреваемых ранее уже отбывал наказание за преступления, второй не имел судимостей. В отношении обоих было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере»). На данный момент организатор преступной схемы уже приговорен к лишению свободы в колонии общего режима. Дело второго фигуранта рассматривает Орджоникидзевский районный суд.