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Cуд отправил «cмотрящего» за Свердловской областью под стражу
Фото: прокуратура Свердловской области
Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу Марселя Гасанова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Прокурор в суде заявил о необходимости ареста, указав на особо тяжкий характер преступления, а также риски побега, давления на свидетелей и продолжения преступной деятельности. Суд удовлетворил это требование и назначил меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 апреля.
Марсель Гасанов известен как участник многочисленных криминальных разборок в Екатеринбурге. В 2010 году его признали виновным по статье «Разбой» и приговорили к семи годам лишения свободы. В колонии он завёл специфические связи, а после освобождения осел в Екатеринбурге.
Прокурор в суде заявил о необходимости ареста, указав на особо тяжкий характер преступления, а также риски побега, давления на свидетелей и продолжения преступной деятельности. Суд удовлетворил это требование и назначил меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 апреля.
Марсель Гасанов известен как участник многочисленных криминальных разборок в Екатеринбурге. В 2010 году его признали виновным по статье «Разбой» и приговорили к семи годам лишения свободы. В колонии он завёл специфические связи, а после освобождения осел в Екатеринбурге.
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