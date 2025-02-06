Cуд отправил «cмотрящего» за Свердловской областью под стражу

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под стражу Марселя Гасанова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.Прокурор в суде заявил о необходимости ареста, указав на особо тяжкий характер преступления, а также риски побега, давления на свидетелей и продолжения преступной деятельности. Суд удовлетворил это требование и назначил меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 апреля.Марсель Гасанов известен как участник многочисленных криминальных разборок в Екатеринбурге. В 2010 году его признали виновным по статье «Разбой» и приговорили к семи годам лишения свободы. В колонии он завёл специфические связи, а после освобождения осел в Екатеринбурге.