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В Нижнем Тагиле вынесли приговор по делу об убийствах в 90-е
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Нижнем Тагиле вынесли приговор по делу об убийствах, которые произошли в лихие 90-е. Перед судом отвечал один из участников банды.
Мужчину признали виновным в совершении преступлений по пунктам «д», «н» статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство, по предварительному сговору группой лиц, способом, опасным для жизни многих людей, двух лиц, по предварительному сговору группой лиц – в редакции Закона РФ от 29.04.1993 № 4901-1).
Речь идёт об убийстве, совершённом в марте 1994 года. По версии следствия, осуждённый и ещё один мужчина, чтобы доказать свою преданность и вступить в банду, согласились на убийство лидера другой преступной группировки. Для его устранения они вооружились автоматом Калашникова, из которого осуждённый выстрелил не менее 29 раз. Позже он участвовал в ещё одном убийстве в октябре 1995 года, когда он вместе с другим участником банды, отомстили мужчине, которого они считали причастным к убийству товарища их главаря. Его они застрелили из самодельных стволов, сделав не менее 17 выстрелов, напомнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Отмечается, что с осуждённым на стадии предварительного следствия было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, как и с главным в банде, материалы уголовного дела в отношении которого выделили в отдельное производство.
Государственный обвинитель просил суд назначить мужчине 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, но Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила, где рассматривали дело, решил, что хватит 7 лет 8 месяцев в исправительной колонии общего режима.
Деле ещё главаря осуждённого и ещё одного участника банды будут рассматривать в Тагилстроевском и Ленинском районных судах.
Мужчину признали виновным в совершении преступлений по пунктам «д», «н» статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство, по предварительному сговору группой лиц, способом, опасным для жизни многих людей, двух лиц, по предварительному сговору группой лиц – в редакции Закона РФ от 29.04.1993 № 4901-1).
Речь идёт об убийстве, совершённом в марте 1994 года. По версии следствия, осуждённый и ещё один мужчина, чтобы доказать свою преданность и вступить в банду, согласились на убийство лидера другой преступной группировки. Для его устранения они вооружились автоматом Калашникова, из которого осуждённый выстрелил не менее 29 раз. Позже он участвовал в ещё одном убийстве в октябре 1995 года, когда он вместе с другим участником банды, отомстили мужчине, которого они считали причастным к убийству товарища их главаря. Его они застрелили из самодельных стволов, сделав не менее 17 выстрелов, напомнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Отмечается, что с осуждённым на стадии предварительного следствия было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, как и с главным в банде, материалы уголовного дела в отношении которого выделили в отдельное производство.
Государственный обвинитель просил суд назначить мужчине 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, но Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила, где рассматривали дело, решил, что хватит 7 лет 8 месяцев в исправительной колонии общего режима.
Деле ещё главаря осуждённого и ещё одного участника банды будут рассматривать в Тагилстроевском и Ленинском районных судах.
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