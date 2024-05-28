В Нижнем Тагиле рассмотрят уголовные дела об убийствах в лихие 90-е





– отметил пресс-секретарь свердловского глава МВД Валерий Горелых. «Именно они помогали нашим коллегам из регионального СКР в изучении архивных материалов, восстановлении хронологии криминальных событий, поиске вещдоков. Проведённая без преувеличения титаническая работа была направлена, в том числе и на реализацию одного из главных принципов уголовного судопроизводства, гласящего, что ни одно преступление не должно остаться безнаказанным»,





– добавили в прокуратуре. «Необходимо отметить, что с главарем банды заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем материалы уголовного дела в отношении него выделены в отдельное производство»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле завершилось расследование преступлений, совершённых в лихие 90-е двумя местными жителями, 1964 и 1975 годов рождения. Дело вели опытные сыщики, в том числе работающие в правоохранительной системе около 30 лет.Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга двум мужчинам в зависимости от роли каждого вменяются умышленное убийство, совершённое по предварительному сговору группой лиц (п. «н» ст. 102 УК РСФСР) и умышленное убийство, совершённое из корыстных побуждений, способом, опасным для жизни многих людей, двух лиц, по предварительному сговору группой лиц (п.п. «а», «д», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР).Согласно данным следствия, старший обвиняемый, будучи главой преступной банды в 1993-2001 годах в Нижнем Тагиле, был причастен к убийству другого криминального авторитета в марте 1994 года. По информации свердловской прокуратуры, убийство совершили двое мужчин, желавшие доказать преданность банде. В октябре 1995 года по указанию обвиняемого был убит другой мужчина, который, как полагали сообщники, был причастен к убийству одного из знакомых лидера банды. Ещё одна смерть из чувства мести, в которой обвиняют криминального лидера, произошла в октябре 1996 года. Тогда банда напала на ещё одного мужчину, которого также считали причастным к гибели знакомого. Вместе с ним был убит и телохранитель потерпевшего.Уголовные дела направлены в Тагилстроевский районный суд Нижний Тагил для рассмотрения по существу.