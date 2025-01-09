В Свердловской области нашли конфеты с психотропными грибами





написала Волк. «Они смешивали измельчённые грибы с шоколадом, отливали из этой массы конфеты, упаковывали в подарочные коробки и продавали. Одна конфета стоила порядка тысячи рублей. Таким образом фигуранты зарабатывали около 600 тысяч рублей в месяц»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области накрыли «домашнюю кондитерскую», в которой двое местных жителей производили шоколадные конфеты в виде сердце с психотропными грибами в начинке, а затем продавали их в онлайн-магазине, работающим через мессенджер.Изготавливали конфеты с запрещённой на съёмной квартире в Талице, рассказала в своём телеграм-канале представитель МВД Ирина Волк.Производителей опасных конфет нашли специалисты из отделения по контролю за оборотом наркотиков Тюменского ЛО МВД России на транспорте. Они же проводили задержание «кондитеров». В ходе обысков полицейские обнаружили порядка 400 готовых к продаже конфет, свыше 1 кг расфасованного нелегального товара и более 300 растущих грибов.Задержанным было предъявлено обвинение в незаконном производстве и сбыте психотропных веществ (228.1 УК) и незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (231 УК). Сейчас они находятся в СИЗО.