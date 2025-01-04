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Суд оставил главу Артёмовского городского округа под стражей
Фото: Свердловский областной суд
Свердловский областной суд уточнил срок содержания главы Артёмовского городского округа Константина Трофимова под стражей – по 17 февраля включительно, сообщили в пресс-службе суда.
В декабре Артёмовский городской суд продлил срок содержания в СИЗО до 18 февраля. Это решение адвокаты Трофимова обжаловали в Свердловском областном суде, прося для своего подзащитного просили более лёгкой меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества. Суд выслушал доводы сторон и внёс изменение в постановление суда первой инстанции, сократив содержание под стражей на один день.
Напомним, Константина Трофимова подозревают в коррупции по части 6 и части 4 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Он был задержан 18 сентября.
По информации в СМИ, дело о коррупции основано на показаниях руководителей муниципальных унитарных предприятий Артёмовского.
В декабре Артёмовский городской суд продлил срок содержания в СИЗО до 18 февраля. Это решение адвокаты Трофимова обжаловали в Свердловском областном суде, прося для своего подзащитного просили более лёгкой меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества. Суд выслушал доводы сторон и внёс изменение в постановление суда первой инстанции, сократив содержание под стражей на один день.
Напомним, Константина Трофимова подозревают в коррупции по части 6 и части 4 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Он был задержан 18 сентября.
По информации в СМИ, дело о коррупции основано на показаниях руководителей муниципальных унитарных предприятий Артёмовского.
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