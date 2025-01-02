Возрастное ограничение 18+
Ударившему девушку-фельдшера в Североуральске гуляке предъявили обвинение
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Гуляку, который ударил девушку-фельдшера чемоданом с лекарствами и медицинскими инструментами, предъявили обвинение по статье о хулиганстве.
Об этом Вечерним ведомостям сообщили в СУ СКР по Свердловской области. Теперь хулигану грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, речь идёт об инциденте, приключившемся 1 января, когда к выезжавшей на вызов бригаде «Скорой помощи», в составе которой была пострадавшая девушка, пристали наотмечавшиеся граждане. Они отобрали у фельдшера медицинский чемодан и ударили ей им по голове. В результате пострадавшая получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга – её госпитализировали вместе с пациентом, к которому приезжала медицинская бригада.
Компанию гуляк после этого задержали, а подозреваемого в нанесении увечий девушке-фельдшера теперь ещё и по решению суда заключили под стражу. Эта история также привлекла внимание главы СК.
Об этом Вечерним ведомостям сообщили в СУ СКР по Свердловской области. Теперь хулигану грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, речь идёт об инциденте, приключившемся 1 января, когда к выезжавшей на вызов бригаде «Скорой помощи», в составе которой была пострадавшая девушка, пристали наотмечавшиеся граждане. Они отобрали у фельдшера медицинский чемодан и ударили ей им по голове. В результате пострадавшая получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга – её госпитализировали вместе с пациентом, к которому приезжала медицинская бригада.
Компанию гуляк после этого задержали, а подозреваемого в нанесении увечий девушке-фельдшера теперь ещё и по решению суда заключили под стражу. Эта история также привлекла внимание главы СК.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге суд избрал меру пресечения по делу о нападении на женщину 31 декабря в её квартире
05 января 2025
05 января 2025