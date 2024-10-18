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Екатеринбурженку изрезали до полусмерти в её же квартире
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 50-летнюю местную жительницу изрезали в её же квартире, практически не оставив на ней живого места.
Как сообщает Е1, всё случилось в одном из домов по улице Заводской. Когда обидчик сбежал, женщина сумела докричаться до соседей и попросить о помощи. Те уже вызвали скорую.
В зверствах соседи подозревают сожителя женщины. По их словам, он ранее работал в ОМОН, потом был судим, и сейчас скрывается.
Официально позицию соседей в МВД и СК не подтверждали. Также ведомства ещё не комментировали инцидент.
Как сообщает Е1, всё случилось в одном из домов по улице Заводской. Когда обидчик сбежал, женщина сумела докричаться до соседей и попросить о помощи. Те уже вызвали скорую.
В зверствах соседи подозревают сожителя женщины. По их словам, он ранее работал в ОМОН, потом был судим, и сейчас скрывается.
Официально позицию соседей в МВД и СК не подтверждали. Также ведомства ещё не комментировали инцидент.
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