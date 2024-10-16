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Екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве полуторамесячного внука, отправят проверять психику
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Екатеринбурге 45-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве полуторамесячного внука, отправят на судебную психиатрическую экспертизу.
Об этом Вечерним ведомостям сообщил старший помощник руководителя свердловского СК Александр Шульга, также добавив, что в ближайшее время «дедушке» предъявят обвинение и изберут к нему меру пресечения. Следователи намерены ходатайствовать о заключении мужчины под стражу. По данным начальника пресс-службы областного глава МВД Валерий Горелых рассказал, обвиняемый в убийстве мальчика был неоднократно судим.
Напомним, мальчик погиб минувшей ночью. Поводом для его убийства стали слёзы. Ребёнок не мог успокоиться, чем взбесил своего деда. Мужчина схватил малыша и разбил его голову об пол, после чего сбежал. Его искали порядка 150 сотрудников полиции.
Об этом Вечерним ведомостям сообщил старший помощник руководителя свердловского СК Александр Шульга, также добавив, что в ближайшее время «дедушке» предъявят обвинение и изберут к нему меру пресечения. Следователи намерены ходатайствовать о заключении мужчины под стражу. По данным начальника пресс-службы областного глава МВД Валерий Горелых рассказал, обвиняемый в убийстве мальчика был неоднократно судим.
Напомним, мальчик погиб минувшей ночью. Поводом для его убийства стали слёзы. Ребёнок не мог успокоиться, чем взбесил своего деда. Мужчина схватил малыша и разбил его голову об пол, после чего сбежал. Его искали порядка 150 сотрудников полиции.
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