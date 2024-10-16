В Екатеринбурге за убытки граждан в финансовой пирамиде будут судить троих уральцев





– рассказали в прокуратуре. «В результате незаконных действий обвиняемых 439 потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 116,7 миллиона рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Железнодорожном районном суде Екатеринбурга будут рассматривать дело трех уральцев, жителей Свердловской и Челябинской областей, которые предлагали гражданам инвестировать в финансовую пирамиду, впоследствии чего люди теряли свои деньги.Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, с мая 2016 года по июне 2019 года эта троица рассказывала гражданам о некой «инвестиционной цифровой платформой», обещая вкладывающим туда деньги гарантированную прибыль, а также защиту от убытков при торгах. Однако же их платформа действовала по принципу «финансовой пирамиды». Люди выплаты получали до тех пор, пока в эту схему вовлекались новые участники.Уголовное дело в отношении ещё двух участников группы выделили в отдельное производство в связи с объявлением их в розыск.