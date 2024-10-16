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В Екатеринбурге за убытки граждан в финансовой пирамиде будут судить троих уральцев
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Железнодорожном районном суде Екатеринбурга будут рассматривать дело трех уральцев, жителей Свердловской и Челябинской областей, которые предлагали гражданам инвестировать в финансовую пирамиду, впоследствии чего люди теряли свои деньги.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, с мая 2016 года по июне 2019 года эта троица рассказывала гражданам о некой «инвестиционной цифровой платформой», обещая вкладывающим туда деньги гарантированную прибыль, а также защиту от убытков при торгах. Однако же их платформа действовала по принципу «финансовой пирамиды». Люди выплаты получали до тех пор, пока в эту схему вовлекались новые участники.
Уголовное дело в отношении ещё двух участников группы выделили в отдельное производство в связи с объявлением их в розыск.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, с мая 2016 года по июне 2019 года эта троица рассказывала гражданам о некой «инвестиционной цифровой платформой», обещая вкладывающим туда деньги гарантированную прибыль, а также защиту от убытков при торгах. Однако же их платформа действовала по принципу «финансовой пирамиды». Люди выплаты получали до тех пор, пока в эту схему вовлекались новые участники.
«В результате незаконных действий обвиняемых 439 потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 116,7 миллиона рублей»,
– рассказали в прокуратуре.
Уголовное дело в отношении ещё двух участников группы выделили в отдельное производство в связи с объявлением их в розыск.
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