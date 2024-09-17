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У найденной в поле школьницы из свердловского села Мостовское открытая черепно-мозговая травма
Иллюстрация: Юлия Медведева
По данным екатеринбургской «Комсомольской правды», 12-летнюю девочку из свердловского села Мостовское ударили по голове камнем. У неё открытая черепно-мозговая травма.
Издание сообщает, что ранее школьнице провели трепанацию черепа. Сейчас она остаётся в стабильно тяжёлом состоянии. Врачи подключили её к ИВЛ. Помимо открытой черепно-мозговой травмы, у девочки ушибы головного мозга и грудной клетки, а также множество ссадин, компрессионный перелом одного позвонка и частичный разрыв печени.
Ранее сообщалось, что по подозрению в нападении на девочку был задержан 15-летний сосед, которого видели с ней незадолго до её исчезновения. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда). Доклад о ходе расследования ранее требовал глава СК.
Издание сообщает, что ранее школьнице провели трепанацию черепа. Сейчас она остаётся в стабильно тяжёлом состоянии. Врачи подключили её к ИВЛ. Помимо открытой черепно-мозговой травмы, у девочки ушибы головного мозга и грудной клетки, а также множество ссадин, компрессионный перелом одного позвонка и частичный разрыв печени.
Ранее сообщалось, что по подозрению в нападении на девочку был задержан 15-летний сосед, которого видели с ней незадолго до её исчезновения. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда). Доклад о ходе расследования ранее требовал глава СК.
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