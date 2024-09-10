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Участники перестрелки в екатеринбургском ТРЦ «Гринвич» получили по четыре года колонии
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Участники перестрелки в екатеринбургском ТРЦ «Гринвич», которая случилась 26 ноября 2023 года, Гусейн Аллахаердиев и Рази Халилов получили по четыре года колонии за хулиганство с применением оружия (часть 2 статьи 213 УК), сообщает прокуратура.
Такой приговор сегодня вынес судья Ленинского райсуда Андрей Рычков. Гособвинение запрашивало для них по пять лет лишения свободы.
В прокуратуре также сообщили, что помимо четырёх лет в колонии общего режима Аллахаердиеву и Халилову будет запрещено на протяжении трёх лет заниматься деятельностью, связанной с ношением и хранением оружия. Приговор ещё не вступил в законную силу.
Напомним, конфликт, который предшествовал перестрелке, начался в помещении кафе. Вкратце о конфликте писали здесь.
Такой приговор сегодня вынес судья Ленинского райсуда Андрей Рычков. Гособвинение запрашивало для них по пять лет лишения свободы.
В прокуратуре также сообщили, что помимо четырёх лет в колонии общего режима Аллахаердиеву и Халилову будет запрещено на протяжении трёх лет заниматься деятельностью, связанной с ношением и хранением оружия. Приговор ещё не вступил в законную силу.
Напомним, конфликт, который предшествовал перестрелке, начался в помещении кафе. Вкратце о конфликте писали здесь.
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