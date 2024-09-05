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Для участников перестрелки в екатеринбургском ТЦ запросили 5 лет лишения свободы
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Для участников конфликта, которые из-за неприязни друг к другу устроили перестрелку в екатеринбургском ТЦ «Гринвич», государственный обвинитель запросил 5 лет лишения свободы.
Перестрелка, о которой идёт речь, произошла 26 ноября 2023 года возле одного из кафе в торговом центре, где любители огнестрела поругались.
«Обвиняемые применили травматическое оружие, находящиеся при каждом из них, снаряженное резиновыми пулями, относящееся к категории огнестрельного оружия ограниченного поражения, произвели множественные выстрелы друг в друга в присутствии значительного количества посетителей торгового центра», – напомнили в прокуратуре.
После этой выходки на мужчин возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, с применением оружия, группой лиц).
В ходе судебный прений гособвинитель просил назначить «товарищам по оружию» по 5 лет в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься детальностью, связанной с ношением и хранением оружием, на три года.
Перестрелка, о которой идёт речь, произошла 26 ноября 2023 года возле одного из кафе в торговом центре, где любители огнестрела поругались.
«Обвиняемые применили травматическое оружие, находящиеся при каждом из них, снаряженное резиновыми пулями, относящееся к категории огнестрельного оружия ограниченного поражения, произвели множественные выстрелы друг в друга в присутствии значительного количества посетителей торгового центра», – напомнили в прокуратуре.
После этой выходки на мужчин возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, с применением оружия, группой лиц).
В ходе судебный прений гособвинитель просил назначить «товарищам по оружию» по 5 лет в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься детальностью, связанной с ношением и хранением оружием, на три года.
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