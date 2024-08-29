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Гособвинитель запросил бывшему мужу убитой на Уралмаше сотруднице банка 10 лет тюрьмы
Иллюстрация: Юлия Медведева
Сегодня, 5 сентября, в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга состоялись судебные прения по уголовному делу об убийстве бывшем мужем местной жительницы, работавшей в отделении банка на Уралмаше.
Убийство, о котором идёт речь, произошло 18 мая в 12.16 на глазах у прохожих. Во время ссоры мужчина достал нож и напал на бывшую супругу. Девушка скончалась от проникающие колото-резанных ранений груди с повреждением крупных сосудов, сердца и развитием острой кровопотери.
В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить обвиняемому 10 лет в исправительной колонии строго режима.
Также во время судебного заседания представитель прокуратуры представил доказательства того, что в момент убийства обвиняемый находится в состоянии наркотического опьянения. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Убийство, о котором идёт речь, произошло 18 мая в 12.16 на глазах у прохожих. Во время ссоры мужчина достал нож и напал на бывшую супругу. Девушка скончалась от проникающие колото-резанных ранений груди с повреждением крупных сосудов, сердца и развитием острой кровопотери.
В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить обвиняемому 10 лет в исправительной колонии строго режима.
Также во время судебного заседания представитель прокуратуры представил доказательства того, что в момент убийства обвиняемый находится в состоянии наркотического опьянения. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
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