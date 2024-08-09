Молодой воришка за один поход в ТЦ «Академический» унёс добычи на полмиллиона рублей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Академическом административном районе Екатеринбурга поймали 24-летнего парня, который умудрился за один поход в местный торгово-развлекательный центр вынести товара более, чем на 500 тысяч рублей. Как видим, такое удачное «дело» пользы ему не принесло.Солидная сумма похищенного объясняется просто. Молодой, но уже неоднократно судимый воришка обокрал салон по продаже дорогих гаджетов в ТРЦ «Академический». Он вынес оттуда всего пять смартфонов iPhone, что в общей сумме и дало более полумиллионный ущерб для потерпевшей стороны. Причем, краже поспособствовало ротозейство продавца — тот отошёл, забыв ключи в замке витрины со смартфонами.Найти похитителя смарфтонов оказалось не слишком сложным делом. Обнаружив пропажу, продавцы обратились в полицию, а те первым делом отсмотрели записи с камер видеонаблюдения. Учитывая богатый «послужной список» молодого рецидивиста, узнать в человеке, унёсшем дорогостоящие гаджеты, Шкипера (так кличут данного похитителя в уголовной среде), было вопросом опыта оперативных работников полиции.Против Шкипера возбудили уголовное дело, сообщает телеграм-канал «Патрульный участок». Новый срок для него не за горами.