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Глава СК поручил возбудить уголовное дело о покушении на половую неприкосновенность после инцидента в екатеринбургском парке

09.57 Вторник, 16 июля 2024
Фото: Владислав Постников
Глава СК поручил возбудить уголовное дело о покушении на половую неприкосновенность после нападения неизвестного «мужчины с бородой» на жительницу Екатеринбурга, возвращавшуюся домой через Юго-Западный лесопарк.

Напомним, что 24-летняя екатеринбурженка шла домой через парк, когда к ней сзади подошёл неизвестный, ударил её по голове, схватил за волосы и поволок за собой в кусты. Девушку от надругательств спас прохожий, проходивший в том же месте по случайному стечению обстоятельств. Известно, что у горожанки черепно-мозговая травма, сотрясение и ушибы.

По факту случившегося СКР по Свердловской области проводит проверку по статье о покушении на изнасилования (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ).

«Председатель следственного комитета РФ Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад об обстоятельствах, установленных в ходе следствия»,

– говорится в сообщении Следкома.


В СК предполагают, что напавшим мог быть иностранец, приехавший в Екатеринбург ради работы.

Ранее глава следственного комитета заинтересовался другим инцидентом, где также, предположительно, иностранец напал на женщину с ребёнком, гулявшей во дворе дома на Щербакова. Тогда местную жительницу спасли очевидцы, скрутившие дебошира и сдавшие его полиции.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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