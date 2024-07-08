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После нападения на женщину с ребёнком в Екатеринбурге глава СК потребовал возбудить уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев
После инцидента с нападением на жительницу Екатеринбурга, которая гуляла со своим ребёнком во дворе дома на Щербакова, 150, председатель следственного комитета России потребовал возбудить уголовное дело.
Напомним, что мужчина сначала следовал за женщиной, а потом накинулся на неё и повалил на землю. Горожанку спасли очевидцы, скрутившие дебошира.
В СК предполагают, что нападавший может быть мигрантом.
«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах»,
– говорится в сообщении Следкома.
Напомним, что мужчина сначала следовал за женщиной, а потом накинулся на неё и повалил на землю. Горожанку спасли очевидцы, скрутившие дебошира.
В СК предполагают, что нападавший может быть мигрантом.
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Мужчина напал на женщину с ребенком в Екатеринбурге
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