После нападения на женщину с ребёнком в Екатеринбурге глава СК потребовал возбудить уголовное дело





– говорится в сообщении Следкома. «Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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После инцидента с нападением на жительницу Екатеринбурга, которая гуляла со своим ребёнком во дворе дома на Щербакова, 150, председатель следственного комитета России потребовал возбудить уголовное дело.Напомним, что мужчина сначала следовал за женщиной, а потом накинулся на неё и повалил на землю. Горожанку спасли очевидцы, скрутившие дебошира.В СК предполагают, что нападавший может быть мигрантом.