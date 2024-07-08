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После нападения на женщину с ребёнком в Екатеринбурге глава СК потребовал возбудить уголовное дело

10.07 Понедельник, 15 июля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев
После инцидента с нападением на жительницу Екатеринбурга, которая гуляла со своим ребёнком во дворе дома на Щербакова, 150, председатель следственного комитета России потребовал возбудить уголовное дело.

«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Мирошниченко возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах»,

– говорится в сообщении Следкома.


Напомним, что мужчина сначала следовал за женщиной, а потом накинулся на неё и повалил на землю. Горожанку спасли очевидцы, скрутившие дебошира.

В СК предполагают, что нападавший может быть мигрантом.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:03 В Екатеринбурге перекрыли улицы для триатлона
16:05 В Свердловской области поезда будут останавливаться на дополнительной сезонной остановке
15:48 В Свердловской области остались три природных пожара на площади 67 гектаров
14:59 Введено реверсивное движение на трассе «Екатеринбург-Тюмень»
14:47 Автоинспекторы зафиксировали почти тридцать нарушений ПДД за несколько часов в Екатеринбурге
14:33 Уральский застройщик восстановит уникальное остекление главного корпуса УрФУ
14:20 В Екатеринбурге кошка осталась одна в квартире после смерти хозяйки
12:46 В Екатеринбурге закрывается гей-клуб* Fame
12:39 В Екатеринбурге пропала 18-летняя девушка две недели назад
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10:32 Из-за мусорного коллапса в Первоуральске губернатора попросили лишить статуса регоператора компанию «ТБО Экосервис»
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