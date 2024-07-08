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Екатеринбурженку пытались изнасиловать в Юго-Западном лесопарке
Фото: Владислав Постников
В Екатеринбурге неизвестный напал на местную жительницу, которая возвращалась домой через Юго-Западный лесопарк, и попытался изнасиловать. Девушку спас прохожий.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, 24-летняя екатеринбурженка шла домой через парк, где на неё напал мужчина с бородой. Он ударил девушку по голове, схватил за волосы и поволок за собой в кусты. Девушку спасло то, что её крик услышал прохожий, который и спас её. По данным ресурса, нападавший сбежал, а у девушки черепно-мозговая травма, сотрясение и ушибы.
В полиции сообщили, что уже ищут злоумышленника. Информацию о произошедшем зарегистрировали в отделении №4 14 июля утром.
Как сообщает телеграм-канал Ural Mash, 24-летняя екатеринбурженка шла домой через парк, где на неё напал мужчина с бородой. Он ударил девушку по голове, схватил за волосы и поволок за собой в кусты. Девушку спасло то, что её крик услышал прохожий, который и спас её. По данным ресурса, нападавший сбежал, а у девушки черепно-мозговая травма, сотрясение и ушибы.
В полиции сообщили, что уже ищут злоумышленника. Информацию о произошедшем зарегистрировали в отделении №4 14 июля утром.
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