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В Екатеринбурге вынесли приговор о покушении на убийство бывшей с особой жестокостью
Фото: прокуратура Свердловской области
Екатеринбуржцу, спасаясь от которого, его бывшая девушка спровоцировала аварию, вынесли приговор, признав виновным в покушении на убийство с особой жесткостью (по ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и двух других преступлениях.
Напомним, речь идёт о зверствах, которые мужчина совершил в отношении своей бывшей возлюбленной, 25 октября 2023 года.
В тот день мужчина заперся в гаражном боксе с девушкой, где несколько раз разными предметами (в том числе внешне похожими на биту и молоток), прибил к её стопы к доске, облил дизельным топливом и поджёг, вследствие чего помимо других серьёзных травм девушка получила сильнейшие ожоги. Он сам же потушил свою бывшую дорогу, но, вероятно, лишь за тем, чтобы ещё живой вывезти её в лес. Вместе с ней он сел в машину и поехал в сторонку ЕКАД. Осознавая, что это единственный шанс спастись, девушка спровоцировала ДТП.
Суд признал мужчину виновным в покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью (ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), угоне (ч. 4 ст. 166 УК РФ) и «пьяной езде» (ч. 2 ст. 264.1 УК РФ) и назначил наказание, которое ранее запрашивал для подсудимого государственный обвинитель за исключением одного пункта, смягчив наказание в части лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, и назначив запрет в 3 года 5 месяцев 12 дней вместо 5 запрашиваемых лет. В остальном суд согласился с гособвинителем и назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.
Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшей с осуждённого компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, речь идёт о зверствах, которые мужчина совершил в отношении своей бывшей возлюбленной, 25 октября 2023 года.
В тот день мужчина заперся в гаражном боксе с девушкой, где несколько раз разными предметами (в том числе внешне похожими на биту и молоток), прибил к её стопы к доске, облил дизельным топливом и поджёг, вследствие чего помимо других серьёзных травм девушка получила сильнейшие ожоги. Он сам же потушил свою бывшую дорогу, но, вероятно, лишь за тем, чтобы ещё живой вывезти её в лес. Вместе с ней он сел в машину и поехал в сторонку ЕКАД. Осознавая, что это единственный шанс спастись, девушка спровоцировала ДТП.
«Смерть девушки не наступила по независящим от мужчины обстоятельствам, а именно в результате активных действий самой потерпевшей по спасению своей жизни, оказания ей помощи со стороны третьих лиц, а также своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи»,
– подчеркнули в пресс-службе областной прокуратуры.
Суд признал мужчину виновным в покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью (ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), угоне (ч. 4 ст. 166 УК РФ) и «пьяной езде» (ч. 2 ст. 264.1 УК РФ) и назначил наказание, которое ранее запрашивал для подсудимого государственный обвинитель за исключением одного пункта, смягчив наказание в части лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, и назначив запрет в 3 года 5 месяцев 12 дней вместо 5 запрашиваемых лет. В остальном суд согласился с гособвинителем и назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.
Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшей с осуждённого компенсацию морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей.
Приговор не вступил в законную силу.
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