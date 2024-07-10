В Екатеринбурге вынесли приговор о покушении на убийство бывшей с особой жестокостью

– подчеркнули в пресс-службе областной прокуратуры.

«Смерть девушки не наступила по независящим от мужчины обстоятельствам, а именно в результате активных действий самой потерпевшей по спасению своей жизни, оказания ей помощи со стороны третьих лиц, а также своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи»,