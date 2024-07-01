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Екатеринбуржцу, обвиняемому в покушении убийство с особой жестокостью, запросили 12 лет
Фото: прокуратура Свердловской области
Гособвинитель запросил 12 лет жителю Екатеринбурга, который издевался над своей бывшей девушкой. Он прибил к ногам потерпевшей доску, а потом, облив бензином, поджёг её и сам через некоторое время потушил, чтобы после этого, по версии следствия, вывезти девушку в лес и избавиться от неё.
Напомним, что инцидент, о котором идёт речь, произошёл 25 октября 2023 года. Подробнее о произошедшем мы рассказывали тут. После всех зверств мужчина пытался уехать за ЕКАД, но девушке удалось спровоцировать аварию, что в итоге спасло её жизнь. Ей помогли врачи, а её бывшего задержали.
Мужчине были предъявлены обвинения в покушении на убийство с особой жесткостью (ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), угоне автомобиля с применением насилия опасного для жизни и здоровья (ч. 4 ст. 166 УК РФ) и вождении в состоянии опьянения при имеющейся судимости за пьяную езду (ч. 2 ст. 264.1 УК РФ).
Напомним, что инцидент, о котором идёт речь, произошёл 25 октября 2023 года. Подробнее о произошедшем мы рассказывали тут. После всех зверств мужчина пытался уехать за ЕКАД, но девушке удалось спровоцировать аварию, что в итоге спасло её жизнь. Ей помогли врачи, а её бывшего задержали.
Мужчине были предъявлены обвинения в покушении на убийство с особой жесткостью (ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), угоне автомобиля с применением насилия опасного для жизни и здоровья (ч. 4 ст. 166 УК РФ) и вождении в состоянии опьянения при имеющейся судимости за пьяную езду (ч. 2 ст. 264.1 УК РФ).
«Государственный обвинитель в ходе судебных прений попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет»,
– сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
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