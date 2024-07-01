Екатеринбуржцу, обвиняемому в покушении убийство с особой жестокостью, запросили 12 лет

– сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Государственный обвинитель в ходе судебных прений попросил суд назначить обвиняемому наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 5 лет»,