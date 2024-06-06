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Свердловский облсуд подкорректировал приговор обидчивому тагильцу
Фото: прокуратура Свердловской области
В Свердловском областном суде закончилось рассмотрение апелляционных жалоб обеих сторон в деле об умышленном причинении мужчиной тяжкого вреда здоровью подростку, коверкающему его фамилию. В решение суда первой инстанции внесена корректива.
Обвиняемый Павел Кокушкин был приговорён в марте текущего года Чкаловским районным судом Екатеринбурга к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также к выплате потерпевшей стороне компенсации морального вреда в размере 700 тысяч рублей. С решением суда не согласились ни адвокат осуждённого, ни прокурор, представляющий интересы потерпевшего. В итоге апелляционные жалобы поступили в Свердловский областной суд от обеих сторон.
Рассмотрение материалов уголовного дела в Свердловском областном суде проходило в рамках закрытого судебного заседания. Результатом стало некоторое изменение приговора Чкаловского районного суда: из описательно-мотивировочной части был исключен ряд выводов. В формулировке изменённого приговора компенсации морального вреда должна быть взыскана в пользу несовершеннолетнего потерпевшего, а не его законного представителя. В остальном приговор оставлен без изменений, — сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Напомним, преступление Кокушкиным было совершенно в мае 2023 года в одном из домов на улице Родонитовой. Там мужчина встретил 13-летнего мальчика, который в обидной форме исказил произнесение его фамилии. Кокушкин не сдержался и сильно избил обидчика, нанеся ему ушибы и травмы, включая разрыв селезёнки.
Обвиняемый Павел Кокушкин был приговорён в марте текущего года Чкаловским районным судом Екатеринбурга к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также к выплате потерпевшей стороне компенсации морального вреда в размере 700 тысяч рублей. С решением суда не согласились ни адвокат осуждённого, ни прокурор, представляющий интересы потерпевшего. В итоге апелляционные жалобы поступили в Свердловский областной суд от обеих сторон.
Рассмотрение материалов уголовного дела в Свердловском областном суде проходило в рамках закрытого судебного заседания. Результатом стало некоторое изменение приговора Чкаловского районного суда: из описательно-мотивировочной части был исключен ряд выводов. В формулировке изменённого приговора компенсации морального вреда должна быть взыскана в пользу несовершеннолетнего потерпевшего, а не его законного представителя. В остальном приговор оставлен без изменений, — сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Напомним, преступление Кокушкиным было совершенно в мае 2023 года в одном из домов на улице Родонитовой. Там мужчина встретил 13-летнего мальчика, который в обидной форме исказил произнесение его фамилии. Кокушкин не сдержался и сильно избил обидчика, нанеся ему ушибы и травмы, включая разрыв селезёнки.
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