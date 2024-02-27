Свободы и денег лишили избившего екатеринбургского тинейджера тагильчанина

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге закончился судебный процесс по нашумевшему делу об избиении 12-летнего подростка великовозрастным дядей, обидевшимся на коверканье его фамилии. Суд решил отправить мужчину в исправительную колонию и выплатить подростку крупную компенсацию.Чтобы понять суровость приговора нужно помнить, что речь идёт не о паре оплеух. Юный потерпевший после случайной встречи с 47-летним жителем Нижнего Тагила Павлом Кокушкиным оказался на больничной койке с разрывом селезёнки, ушибом лёгкого и сочетанной травмой грудной клетки и живота. И наверняка сильно пожалел о том, что незадолго до этого вместе с приятелем издевался над мужчиной со «смешной» фамилией. Тому же жалеть о собственной вспыльчивости и мстительности, несоразмерной нанесённой обиде, пришлось теперь, когда «нарисовался» практически уже неизбежная необходимость ближайшие четыре года провести в колонии общего режима.Павла Кокушкина судили по пункту «б» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). Дополнительным наказанием стала необходимость выплатить избитому ребёнку компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.