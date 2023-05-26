В Екатеринбурге мужчина избил 12-летнего мальчика из-за насмешки над фамилией





– пишет канал. «Тут Кокушкин не выдержал, оттеснил 12-летнего подростка и несколько раз ударил его в живот и голову, после чего ушел. Поначалу юноша не жаловался, но затем живот сильно разболелся, и школьник попросил родителей отвезти его в больницу. Там у мальчика диагностировали разрыв селезенки, после чего перевели в реанимацию»,





– сказали в полиции. «В настоящее время все участники конфликта установлены. Гражданин 1976 года рождения, причастный к причинению вреда здоровью пострадавшего, в ближайшее время будет опрошен»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 47-летний мужчина по фамилии Кокушкин жестоко избил 12-летнего мальчика, как утверждается, до разрыва селезенки. Это произошло вечером 24 мая. Известно, что подросток дразнил мужчину, коверкая его фамилию вместе со своими друзьями.По данным телеграм-канала Baza, мужчина ходил в ту же секцию по скалолазанию, где занимался юноша. Поэтому ребенок знал его фамилию. В тот день подросток гулял во дворе во своими друзьями. В какой-то момент он заметил Кокушкина и стал, как заявляется, преследовать знакомого вместе со своей компанией, попутно коверкая легкоковеркающуюся фамилию.Мужчина попытался не обращать внимания на детей и забежал в подъезд. Ребята проследовали за ним, продолжая дразнить Кокушкина.Как сообщили в пресс-группе екатеринбургского УМВД, заявление от родителей мальчика поступило в отдел полиции № 12 вчера, 25 мая.