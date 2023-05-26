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В Екатеринбурге мужчина избил 12-летнего мальчика из-за насмешки над фамилией

11.33 Суббота, 27 мая 2023
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге 47-летний мужчина по фамилии Кокушкин жестоко избил 12-летнего мальчика, как утверждается, до разрыва селезенки. Это произошло вечером 24 мая. Известно, что подросток дразнил мужчину, коверкая его фамилию вместе со своими друзьями.

По данным телеграм-канала Baza, мужчина ходил в ту же секцию по скалолазанию, где занимался юноша. Поэтому ребенок знал его фамилию. В тот день подросток гулял во дворе во своими друзьями. В какой-то момент он заметил Кокушкина и стал, как заявляется, преследовать знакомого вместе со своей компанией, попутно коверкая легкоковеркающуюся фамилию.

Мужчина попытался не обращать внимания на детей и забежал в подъезд. Ребята проследовали за ним, продолжая дразнить Кокушкина.

«Тут Кокушкин не выдержал, оттеснил 12-летнего подростка и несколько раз ударил его в живот и голову, после чего ушел. Поначалу юноша не жаловался, но затем живот сильно разболелся, и школьник попросил родителей отвезти его в больницу. Там у мальчика диагностировали разрыв селезенки, после чего перевели в реанимацию»,

– пишет канал.


Как сообщили в пресс-группе екатеринбургского УМВД, заявление от родителей мальчика поступило в отдел полиции № 12 вчера, 25 мая.

«В настоящее время все участники конфликта установлены. Гражданин 1976 года рождения, причастный к причинению вреда здоровью пострадавшего, в ближайшее время будет опрошен»,

– сказали в полиции.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:33 В Екатеринбурге мужчина избил 12-летнего мальчика из-за насмешки над фамилией
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18:49 В Тавде некому принимать роды
18:23 ГИБДД Свердловской области поделилась печальной статистикой
17:57 Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Свердловской области
17:31 Алексей Орлов ужесточил особый противопожарный режим в Екатеринбурге
16:55 По свердловским городам начал свой путь автопробег «Остановим ВИЧ вместе!»
16:22 В Екатеринбурге стартовали первенство и чемпионат города по гребле на байдарках и каноэ
15:54 После избиения школьника в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
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