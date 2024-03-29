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В Екатеринбурге поймали сутенёра-рецидивиста
Фото: «Патрульный участок» / Telegram
В Екатеринбурге задержали 39-летнего уроженца Магнитогорская, которого подозревают в сутенёрстве, чем он решил заняться не в первый раз.
Как рассказали в «Патрульном участке», задержанный уже занимался подобным в 2017-2018 годы в уральской столице. Тогда его поймали на разбое в Асбесте и отправили на три года в колонию, однако, вернувшись из места лишения свободы мужчина, вероятно, решил вернуться к незаконной работе.
Известно, что в первый раз, когда его только задержали, он написал явку с повинной, но потом от своих слов отказался и перестал являться к дознавателю. После этого в полицию поступила информация о том, что он продолжил преступную деятельность. Тогда полицейские устроили проверочную закупку – притворились клиентами и посетили одну из саун, в которую подозреваемый привозил девушек, – и встретили знакомого сутенёра с наручниками в руках. Сейчас ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Как рассказали в «Патрульном участке», задержанный уже занимался подобным в 2017-2018 годы в уральской столице. Тогда его поймали на разбое в Асбесте и отправили на три года в колонию, однако, вернувшись из места лишения свободы мужчина, вероятно, решил вернуться к незаконной работе.
«Он не придумал ничего лучше, как вновь стать королём ночных бабочек. Он взял в аренду черную люксовую "Тойота Камри", набрал в свою "фирму" девушек лёгкого поведения и принялся развозить их по саунам уральской столицы»,
– рассказали правоохранители.
Известно, что в первый раз, когда его только задержали, он написал явку с повинной, но потом от своих слов отказался и перестал являться к дознавателю. После этого в полицию поступила информация о том, что он продолжил преступную деятельность. Тогда полицейские устроили проверочную закупку – притворились клиентами и посетили одну из саун, в которую подозреваемый привозил девушек, – и встретили знакомого сутенёра с наручниками в руках. Сейчас ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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