Глава СК потребовал доклад по делу о халатности свердловских ДПСников

«В средствах массовой информации размещена публикация, в которой сообщается, что потерпевший и его представители обеспокоены длительным установлением следствием обстоятельств произошедшего. Глава ведомства поручил исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам, опубликованным в публикации»,