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Глава СК потребовал доклад по делу о халатности свердловских ДПСников
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель следственного комитета России потребовал доклад по делу о халатности сотрудников ДПС, на глазах которых несколько часов погибал от инсульта дальнобойщик из Камышлова. Полицейские посчитали, что он был пьян, и оставили трезветь в холодной кабине.
Напомним, что из-за того, что водителю фуры долго не оказывали медицинскую помощь – он шесть с лишним часов оставался в холодной кабине – его доставили в Екатеринбург в тяжёлом состоянии с диагнозом «геморрагический инсульт». К счастью, благодаря слаженной работе свердловских медиков мужчину удалось спасти. Сейчас он выписан из больницы.
«В средствах массовой информации размещена публикация, в которой сообщается, что потерпевший и его представители обеспокоены длительным установлением следствием обстоятельств произошедшего. Глава ведомства поручил исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела и по доводам, опубликованным в публикации»,
– говорится в сообщении Следкома.
Напомним, что из-за того, что водителю фуры долго не оказывали медицинскую помощь – он шесть с лишним часов оставался в холодной кабине – его доставили в Екатеринбург в тяжёлом состоянии с диагнозом «геморрагический инсульт». К счастью, благодаря слаженной работе свердловских медиков мужчину удалось спасти. Сейчас он выписан из больницы.
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