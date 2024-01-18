Свердловские врачи спасли дальнобойщика, который чуть не погиб от инсульта на глазах у ДПСников

«Также с первого дня с пациентом начали заниматься логопед и инструктор ЛФК, ведь на момент поступления он едва шевелил рукой и ногой с правой стороны и с трудом мог произнести только имя и фамилию»,

– объяснила Анна Ливане.

«У него регрессировал гемипарез (ослабленность мышц с одной стороны тела), и сейчас он уже самостоятельно ходит, полностью себя обслуживает. Единственное, у него ещё наблюдается афазия (расстройство речи), то есть он говорит медленно и простыми фразами, но уже пользуется телефоном, может писать сообщения. После проведения церебральной ангиографии остаётся подозрение на мальформацию или каверному, однако пока оперативное вмешательство не потребовалось. Возможно, оно понадобится позже, в "холодном периоде", когда пациент пройдёт необходимые обследования после того, как рассосётся образовавшаяся в левой лобной доле гематома»,