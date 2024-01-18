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Свердловские врачи спасли дальнобойщика, который чуть не погиб от инсульта на глазах у ДПСников
Фото: пресс-служба СОКБ №1
Свердловские врачи спасали дальнобойщика из Камышлова, который несколько часов погибал от инсульта на глазах у ДПСников, посчитавших его пьяным. Мужчина уже пошёл на поправку, сообщили «Вечерним ведомостям» в СОКБ №1.
В спасении мужчины участвовали сотрудники Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК), Камышловской центральной районной больницы (ЦРБ), Ирбитской центральной городской больницы (ЦГБ) и Свердловской областной клинической больницы №1 (СОКБ №1).
В пресс-службе Свердловской областной клинической больницы №1 сообщили, что мужчина поступил к ним в состоянии средней степени тяжести. Его сразу перевели в палату интенсивной терапии неврологического отделения для лечения больных с нарушениями мозгового кровообращения. Там его состояние непрерывно отслеживалось.
Кроме этого, из-за того, что мужчина долго сидел в холодной машине, он успел простыть и заболел гриппом, поэтому врачи стали давать ему противовирусные препараты.
За две недели свердловские специалисты сумели поставить его на ноги. По словам врача неврологического отделения для лечения больных с нарушениями мозгового кровообращения СОКБ №1 Анны Ливане, у пациента очень хорошая положительная динамика и он быстро восстанавливается.
Известно, что мужчину уже выписали из больницы. Сейчас он находится в Областном специализированном центре медицинской реабилитации «Санаторий Руш».
Напомним, что в тот день, когда камышловец выехал на рейс, у него случился геморрагический инсульт (внутримозговое кровоизлияние) и он попал в аварию. Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС не смогли понять, что ему плохо, и оставили мужчину «трезветь» в холодной кабине. Лишь спустя шесть с лишним часов его доставили в больницу. Коллеги дальнобойщика переживали, что его госпитализировали слишком поздно.
В спасении мужчины участвовали сотрудники Территориального центра медицины катастроф (ТЦМК), Камышловской центральной районной больницы (ЦРБ), Ирбитской центральной городской больницы (ЦГБ) и Свердловской областной клинической больницы №1 (СОКБ №1).
В пресс-службе Свердловской областной клинической больницы №1 сообщили, что мужчина поступил к ним в состоянии средней степени тяжести. Его сразу перевели в палату интенсивной терапии неврологического отделения для лечения больных с нарушениями мозгового кровообращения. Там его состояние непрерывно отслеживалось.
«Также с первого дня с пациентом начали заниматься логопед и инструктор ЛФК, ведь на момент поступления он едва шевелил рукой и ногой с правой стороны и с трудом мог произнести только имя и фамилию»,
– рассказали в больнице.
Кроме этого, из-за того, что мужчина долго сидел в холодной машине, он успел простыть и заболел гриппом, поэтому врачи стали давать ему противовирусные препараты.
За две недели свердловские специалисты сумели поставить его на ноги. По словам врача неврологического отделения для лечения больных с нарушениями мозгового кровообращения СОКБ №1 Анны Ливане, у пациента очень хорошая положительная динамика и он быстро восстанавливается.
«У него регрессировал гемипарез (ослабленность мышц с одной стороны тела), и сейчас он уже самостоятельно ходит, полностью себя обслуживает. Единственное, у него ещё наблюдается афазия (расстройство речи), то есть он говорит медленно и простыми фразами, но уже пользуется телефоном, может писать сообщения. После проведения церебральной ангиографии остаётся подозрение на мальформацию или каверному, однако пока оперативное вмешательство не потребовалось. Возможно, оно понадобится позже, в "холодном периоде", когда пациент пройдёт необходимые обследования после того, как рассосётся образовавшаяся в левой лобной доле гематома»,
– объяснила Анна Ливане.
Известно, что мужчину уже выписали из больницы. Сейчас он находится в Областном специализированном центре медицинской реабилитации «Санаторий Руш».
Напомним, что в тот день, когда камышловец выехал на рейс, у него случился геморрагический инсульт (внутримозговое кровоизлияние) и он попал в аварию. Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС не смогли понять, что ему плохо, и оставили мужчину «трезветь» в холодной кабине. Лишь спустя шесть с лишним часов его доставили в больницу. Коллеги дальнобойщика переживали, что его госпитализировали слишком поздно.
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