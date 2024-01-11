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Дальнобойщик из Камышлова несколько часов погибал от инсульта на глазах у ДПСников

11.44 Пятница, 12 января 2024
Фото: Вечерние ведомости
Уралец едва не погиб от инсульта из-за того, что сотрудники ДПС посчитали его пьяным. Он попал в больницу в тяжелом состоянии. Его коллеги-дальнобойщики уверены, что все возможности для своевременной госпитализации были.

Об этой истории дальнобойщики подробно рассказали в сообществе «Инцидент Ирбит». По их словам, их коллега 46-летний водитель сейчас находится в реанимации Свердловской областной больницы, где врачи борются за его жизнь. Сообщается, что мужчину доставили в Екатеринбург в тяжелом состоянии с диагнозом «геморрагический инсульт».

Коллеги мужчины заявляют, что к медикам он попал очень поздно – спустя шесть с лишним часов, хотя, по их мнению, все возможности для своевременной госпитализации были. С их слов, сотрудники ГИБДД не поверили в инсульт, подумав, что водитель просто пьян, и оставили его «трезветь» в холодной кабине.

Не сразу заподозрил не ладное и второй водитель, отвозивший груз в тот день на другой машине. Он видел, что его коллега едет по самому краю дороги, поэтому спрашивал его об этом по рации, но ответа не получал. Товарищ тогда не обратил на это внимание и продолжил путь.

Позже, примерно в 11.00, уральцу, стало хуже и он стал съезжать к краю трассы. Из-за торможения и съезда на обочину, машину сложило буквой «Г» и вынесло на соседнюю полосу, где он задел самосвал и остановился. Серьёзных повреждений у машин не было, поэтому водитель самосвала был готов просто поехать дальше, о чём он хотел сообщить водителю грузовика. Однако тот не смог сказать и слова. Он опустил стекло и просто молчал. Водитель самосвала сразу понял, что что-то случилось и набрал службу спасения «112».

Сотрудники ДПС и дорожная служба приехали быстро, минут через 15 после звонка, но понять, что с водителем грузовика, они не смогли. Скорую, как утверждается, они тоже не вызвали. Медиков вызвал водитель, который должен был эвакуировать машину с проезжей части, прибывший на место аварии в 16.00-17.00. Он, как оказалось, когда-то работал в МЧС, и поэтому сразу заметил признаки инсульта: перекошенное лицо, обездвиженную правую руку.

В Камышловской больнице, куда доставили дальнобойщика, врачи подтвердили инсульт, и перенаправили его для точной диагностики в Ирбит, так как там было единственное ближайшее медучреждение, где могли сделать компьютерную томографию. И уже там аппаратура показала точный диагноз – «геморрагический инсульт».

В ГИБДД сообществу «Инцидент Ирбит» заявили, что водители не жаловались на здоровье, поэтому, якобы, они не вызвали скорую, пока экипажу ДПС не сообщили о том, что у мужчины случился инсульт.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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