Иностранный гражданин сядет на скамью Белоярского суда за мошенничество

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Белоярском районном суде готовится к процессу дело о мошенничестве. Обвиняемый — гражданин иностранного государства, а его жертвы — уральские пенсионеры, у которых он обманным путём выманил большую сумму денег.В качестве участника аж двух преступных групп, пользовавшихся известной мошеннической схемой «родственник попал в ДТП», обвиняемый забирал деньги у обманутых стариков якобы для «решения проблемы». Этим он занимался в течение лета прошлого года, пока не был пойман с поличным в момент получения денег от одной из своих жертв. Следствие считает, что в общей сложности «курьер» вместе со своими сообщниками выманил у пенсионеров обманом более миллиона рублей.Материалы уголовного дела в отношении других участников которых выделены в отдельное производство. «Курьера» же будут судить по статье, описывающей его деяние как «мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере». Обвинительное заключение Белоярской межрайонной прокуратуры вместе с остальными делами уже передано судьям.