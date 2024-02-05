Возрастное ограничение 18+
Иностранный гражданин сядет на скамью Белоярского суда за мошенничество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В Белоярском районном суде готовится к процессу дело о мошенничестве. Обвиняемый — гражданин иностранного государства, а его жертвы — уральские пенсионеры, у которых он обманным путём выманил большую сумму денег.
В качестве участника аж двух преступных групп, пользовавшихся известной мошеннической схемой «родственник попал в ДТП», обвиняемый забирал деньги у обманутых стариков якобы для «решения проблемы». Этим он занимался в течение лета прошлого года, пока не был пойман с поличным в момент получения денег от одной из своих жертв. Следствие считает, что в общей сложности «курьер» вместе со своими сообщниками выманил у пенсионеров обманом более миллиона рублей.
Материалы уголовного дела в отношении других участников которых выделены в отдельное производство. «Курьера» же будут судить по статье, описывающей его деяние как «мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере». Обвинительное заключение Белоярской межрайонной прокуратуры вместе с остальными делами уже передано судьям.
В качестве участника аж двух преступных групп, пользовавшихся известной мошеннической схемой «родственник попал в ДТП», обвиняемый забирал деньги у обманутых стариков якобы для «решения проблемы». Этим он занимался в течение лета прошлого года, пока не был пойман с поличным в момент получения денег от одной из своих жертв. Следствие считает, что в общей сложности «курьер» вместе со своими сообщниками выманил у пенсионеров обманом более миллиона рублей.
Материалы уголовного дела в отношении других участников которых выделены в отдельное производство. «Курьера» же будут судить по статье, описывающей его деяние как «мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере». Обвинительное заключение Белоярской межрайонной прокуратуры вместе с остальными делами уже передано судьям.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Сбросивший катком в колодец коллегу «строитель» предстанет перед судом Екатеринбурга
07 февраля 2024
07 февраля 2024
Крупную сумму перевела лжесиловикам свердловский педагог под угрозой возбуждения дела о госизмене
09 февраля 2024
09 февраля 2024