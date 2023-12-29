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Братья-школьники избили двух детей в Нижнем Тагиле
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
В последние дни 2023 года чудовищное происшествие было зафиксировано в Нижнем Тагиле. Там два брата школьного возраста устроили «разборки» со своими ровесниками, в результате чего 11-летняя девочка оказалась на больничной койке.
О происшествии стало известно благодаря соцсетям, в частности платформе «ВКонтакте», куда очевидцы стали выкладывать подробности случившегося. Согласно этой разрозненной информации, в средней общеобразовательной школе №56 Нижнего Тагила в 5-м классе учатся два брата, которые терроризируют одноклассников и учеников других классов. На минувшей неделе, 29 декабря, в своих действиях братцы зашли слишком далеко. Возле школы они начали избивать однокашников. Одного мальчика ударили в лицо, но больше всего «оторвались» на однокласснице, избив и испинав её до такой степени, что девочку положили в больницу с сотрясением головного мозга и сильными ушибами. И, судя по свидетельствам из соцсетей, зачинщиками конфликта были отнюдь не пострадавшие.
Самый чудовищный момент в этой отвратительной истории — участие матери двух агрессивных братцев. Имеются свидетельства, что она не только присутствовала во время избиения сыновьями других детей, но снимала происходящее на камеру телефона и подзадоривала драчунов.
Как сообщает начальник ОДН отдела полиции 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» майор Ирина Борисова, по фактам, обнародованным в соцсетях, проведена проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины конфликта и роль в нём взрослой женщины. Следователями возбужденно уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В свою очередь, проверку организовала и прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила.
О происшествии стало известно благодаря соцсетям, в частности платформе «ВКонтакте», куда очевидцы стали выкладывать подробности случившегося. Согласно этой разрозненной информации, в средней общеобразовательной школе №56 Нижнего Тагила в 5-м классе учатся два брата, которые терроризируют одноклассников и учеников других классов. На минувшей неделе, 29 декабря, в своих действиях братцы зашли слишком далеко. Возле школы они начали избивать однокашников. Одного мальчика ударили в лицо, но больше всего «оторвались» на однокласснице, избив и испинав её до такой степени, что девочку положили в больницу с сотрясением головного мозга и сильными ушибами. И, судя по свидетельствам из соцсетей, зачинщиками конфликта были отнюдь не пострадавшие.
Самый чудовищный момент в этой отвратительной истории — участие матери двух агрессивных братцев. Имеются свидетельства, что она не только присутствовала во время избиения сыновьями других детей, но снимала происходящее на камеру телефона и подзадоривала драчунов.
Как сообщает начальник ОДН отдела полиции 19 МУ МВД России «Нижнетагильское» майор Ирина Борисова, по фактам, обнародованным в соцсетях, проведена проверка. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины конфликта и роль в нём взрослой женщины. Следователями возбужденно уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В свою очередь, проверку организовала и прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила.
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