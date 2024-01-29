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В Свердловской области в 2023 году зарегистрировали 49 686 преступлений

17.46 Вторник, 6 февраля 2024
Фото: Вечерние ведомости
Свердловская прокуратура подвела итоги минувшего года, за который через ведомство прошли уголовные дела по 49 686 преступлениям, которых, по данным структуры, в 2023 году оказалось меньше на 4,1%, чем в 2022 году.

Из них к категории небольшой тяжести относились 48,1 % преступлений, а 26,2 % являются тяжкими или особо тяжкими. Отмечается, что за год на 5,1 % сократилось количество преступлений, относящихся к категории небольшой тяжести и на 10,7% – средней тяжести. При этом, напротив, на 7,5 % возросло число тяжких преступлений, на 1,2 % – особо тяжких.

Большинство преступлений были совершены в городах и посёлках городского типа – 44 541 преступление (89,6 %), в сельской местности – 5 130 (10,3 %).

«В результате преступных посягательств погибло 558 человек, здоровью 863 лиц причинен тяжкий вред. На сельскую местность приходятся 21,5 % погибших и 23% лиц, здоровью которых причинён тяжкий вред»,

– рассказали в пресс-службе ведомства.


55,8% преступлений были связаны с хищением чужого имущества. Причем путём мошенничества было 29,3 % хищений, грабежа – 2,3 %, разбоя – 0,4 %. Отмечается, что за год число мошенничеств возросло на 26%. Краж, грабежей и разбоев, наоборот, стало меньше – на 19,2%, 15,8% и 22,7% соответственно. Мелких хищений, совершенных лицами, ранее подвергнутыми административному наказанию за то же преступление, выросло на 36,6%.

Также в регионе на 9,2 % уменьшилось число убийств и покушений на убийство; на 5,8 % – случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью; на 12,4 % – фактов причинения легкого вреда здоровью; на 10 % – умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести.

Подчеркивается, что из общего числа совершивших преступления лиц более половины – 58,9% – не имеют постоянного источника дохода и 0,9 % являются безработными, 67,3% совершали преступление не в первый раз 28,1% совершили его в состоянии алкогольного опьянения и 0,6% – наркотического.

Из 21 349 человек, совершивших преступление, женщины составили 16,5%, дети – 4,1%, учащиеся – 2,6%. Членом семьи, супругом, сожителем (в том числе бывшим) совершено 12 % преступлений из числа расследованных, рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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