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Дело участников перестрелки в екатеринбургском ТЦ передали в суд
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение в отношении участников перестрелки в ТЦ «Гринвич». Их дело передали в районный суд для рассмотрения по существу.
Напомним, что мужчин обвиняют по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, с применением оружия, группой лиц), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет.
«Обвиняемые применили травматическое оружие, находящиеся при каждом из них, снаряженное резиновыми пулями, относящееся к категории огнестрельного оружия ограниченного поражения, произвели множественные выстрелы друг в друга в присутствии значительного количества посетителей торгового центра»,
– напомнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Напомним, что мужчин обвиняют по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, с применением оружия, группой лиц), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет.
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