Дело участников перестрелки в екатеринбургском ТЦ передали в суд





– напомнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Обвиняемые применили травматическое оружие, находящиеся при каждом из них, снаряженное резиновыми пулями, относящееся к категории огнестрельного оружия ограниченного поражения, произвели множественные выстрелы друг в друга в присутствии значительного количества посетителей торгового центра»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение в отношении участников перестрелки в ТЦ «Гринвич». Их дело передали в районный суд для рассмотрения по существу.Напомним, что мужчин обвиняют по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство, с применением оружия, группой лиц), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы до семи лет.