Зарезавшему медбрата жителю Берёзовского просят дать 18 лет лишения свободы





– напомнили в пресс-службе свердловской прокуратуры. «В результате преступных действий обвиняемого медбрату причинено проникающее колото-резаное ранение груди слева с повреждением легкого, сердца»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 22 января, в Свердловском областном суде состоялось рассмотрение дела в отношении жителя Берёзовского, обвиняемого в убийстве медбрата, в ходе которого гособвинитель попросил суд назначить подсудимому наказание в виде 18 лет лишения свободы.Инцидент, о котором идет речь, произошел 25 апреля 2023 года вечером. В тот день 28-летний медицинский брат в составе выездной бригады скорой помощи поехал на вызов к местной жительнице. После стука в нужную квартиру, дверь открыл 66-летний супруг пациентки, который сразу же накинулся на медбрата с ножом.Молодого человека пытались спасти, но он в тот же день скончался в больнице.Напавшему было предъявлено обвинение в убийстве из хулиганский побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Объясняя своё поведение, мужчина заявил, что медбрат слишком громко постучался в дверь.Огласить приговор обвиняемому должны 29 января.