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В Алапаевске задержали домушника
Фото: телеграм-канал «Патрульный участок» / t.me/patryltv
Мужчину, подозреваемого в нелегальном проникновении на чужую частную собственность ради личного обогащения, задержали в Алапаевске. Домушник не посовестился «обнести» свою соседку.
Преступление было совершено в частном секторе Алапаевска, на улице Защиты. Здесь расположен дом, используемый хозяйкой в качестве дачи. В зимний период женщина бывает в нём нечасто. Вот и в этот раз она на полторы недели оставила без присмотра своё недвижимое имущество, а вернувшись вечером среды, обнаружила, что входная дверь взломана. Внутри здания исчезла электропроводка и изделия и металла на общую сумму 1500 рублей.
Несмотря не небольшой размер ущерба, пожилая женщина на утро обратилась в дежурную часть Алапаевского ОВД. Приехавшие осмотреть место преступления сотрудники полиции быстро вышли на след преступника. Причём, буквально: следы мужской обуви чётко отпечатались на снегу на придомовой территории. Последовав по ним, полицейские дошли до забора, отгораживающий участок соседнего дома.
Соседом потерпевшей оказался 52-летний местный житель с богатым «послужным списком» в виде многочисленных имущественных преступлений. Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело о квартирной краже, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».
Преступление было совершено в частном секторе Алапаевска, на улице Защиты. Здесь расположен дом, используемый хозяйкой в качестве дачи. В зимний период женщина бывает в нём нечасто. Вот и в этот раз она на полторы недели оставила без присмотра своё недвижимое имущество, а вернувшись вечером среды, обнаружила, что входная дверь взломана. Внутри здания исчезла электропроводка и изделия и металла на общую сумму 1500 рублей.
Несмотря не небольшой размер ущерба, пожилая женщина на утро обратилась в дежурную часть Алапаевского ОВД. Приехавшие осмотреть место преступления сотрудники полиции быстро вышли на след преступника. Причём, буквально: следы мужской обуви чётко отпечатались на снегу на придомовой территории. Последовав по ним, полицейские дошли до забора, отгораживающий участок соседнего дома.
Соседом потерпевшей оказался 52-летний местный житель с богатым «послужным списком» в виде многочисленных имущественных преступлений. Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело о квартирной краже, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».
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