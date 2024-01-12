В Алапаевске задержали домушника

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Мужчину, подозреваемого в нелегальном проникновении на чужую частную собственность ради личного обогащения, задержали в Алапаевске. Домушник не посовестился «обнести» свою соседку.Преступление было совершено в частном секторе Алапаевска, на улице Защиты. Здесь расположен дом, используемый хозяйкой в качестве дачи. В зимний период женщина бывает в нём нечасто. Вот и в этот раз она на полторы недели оставила без присмотра своё недвижимое имущество, а вернувшись вечером среды, обнаружила, что входная дверь взломана. Внутри здания исчезла электропроводка и изделия и металла на общую сумму 1500 рублей.Несмотря не небольшой размер ущерба, пожилая женщина на утро обратилась в дежурную часть Алапаевского ОВД. Приехавшие осмотреть место преступления сотрудники полиции быстро вышли на след преступника. Причём, буквально: следы мужской обуви чётко отпечатались на снегу на придомовой территории. Последовав по ним, полицейские дошли до забора, отгораживающий участок соседнего дома.Соседом потерпевшей оказался 52-летний местный житель с богатым «послужным списком» в виде многочисленных имущественных преступлений. Мужчину задержали, против него возбудили уголовное дело о квартирной краже, — сообщает телеграм-канал «Патрульный участок».