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За кражу сотового телефона задержали екатеринбуржца
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Почти неделю назад, 12 января, в Екатеринбурге произошла наглая кража сотового телефона. Преступник просто выхватил устройство из рук прохожего и скрылся.
Преступление было совершенно ночью на улице Фрунзе в Екатеринбурге. Телефона марки «TECNO» лишился житель посёлка Исток, который в главный город области приехал по делам. Имущественный ущерб сам он оценил в девять тысяч рублей. Потерпевший заявил о случившемся в полицию и дал словесный портрет преступника.
Не сразу, но подозреваемого удалось разыскать и задержать. Как сообщает ГУ МВД России по Свердловской области, им оказался 34-летний екатеринбуржец. Ранее он уже был судим за схожее преступление, а также за хранение наркотиков. Теперь его «послужной список» пополнится ещё одним уголовным делом.
Преступление было совершенно ночью на улице Фрунзе в Екатеринбурге. Телефона марки «TECNO» лишился житель посёлка Исток, который в главный город области приехал по делам. Имущественный ущерб сам он оценил в девять тысяч рублей. Потерпевший заявил о случившемся в полицию и дал словесный портрет преступника.
Не сразу, но подозреваемого удалось разыскать и задержать. Как сообщает ГУ МВД России по Свердловской области, им оказался 34-летний екатеринбуржец. Ранее он уже был судим за схожее преступление, а также за хранение наркотиков. Теперь его «послужной список» пополнится ещё одним уголовным делом.
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