За кражу сотового телефона задержали екатеринбуржца

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Почти неделю назад, 12 января, в Екатеринбурге произошла наглая кража сотового телефона. Преступник просто выхватил устройство из рук прохожего и скрылся.Преступление было совершенно ночью на улице Фрунзе в Екатеринбурге. Телефона марки «TECNO» лишился житель посёлка Исток, который в главный город области приехал по делам. Имущественный ущерб сам он оценил в девять тысяч рублей. Потерпевший заявил о случившемся в полицию и дал словесный портрет преступника.Не сразу, но подозреваемого удалось разыскать и задержать. Как сообщает ГУ МВД России по Свердловской области, им оказался 34-летний екатеринбуржец. Ранее он уже был судим за схожее преступление, а также за хранение наркотиков. Теперь его «послужной список» пополнится ещё одним уголовным делом.