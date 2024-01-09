В Ивделе будут судить бывшего сотрудника колонии





– сообщили в СУ СКР по Свердловской области. «По итогам расследования уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области будут судить бывшего сотрудника ивдельской колонии сразу по трём статьям. Его обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ст. 290 УК).По версии следствия, обвиняемый с 2019 по 2020 год за денежное вознаграждение проносил на территорию учреждения и передавал осуждённым запрещённые для места изоляции предметы – сотовые телефоны и аксессуары к ним. При этом в некоторых случаях, он брал деньги и «передачку», но не отдавал предназначенным заключённым вещи, забирая их себе.