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В Ивделе будут судить бывшего сотрудника колонии
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области будут судить бывшего сотрудника ивдельской колонии сразу по трём статьям. Его обвиняют в мошенничестве (ст. 159 УК РФ), превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ст. 290 УК).
По версии следствия, обвиняемый с 2019 по 2020 год за денежное вознаграждение проносил на территорию учреждения и передавал осуждённым запрещённые для места изоляции предметы – сотовые телефоны и аксессуары к ним. При этом в некоторых случаях, он брал деньги и «передачку», но не отдавал предназначенным заключённым вещи, забирая их себе.
По версии следствия, обвиняемый с 2019 по 2020 год за денежное вознаграждение проносил на территорию учреждения и передавал осуждённым запрещённые для места изоляции предметы – сотовые телефоны и аксессуары к ним. При этом в некоторых случаях, он брал деньги и «передачку», но не отдавал предназначенным заключённым вещи, забирая их себе.
«По итогам расследования уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу»,
– сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
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