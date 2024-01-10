В Лесном вынесли приговор бывшей сотруднице банка за хищение 17 миллионов





– сообщили в ведомстве. «В результате незаконных действий женщиной похищены денежные средства десять потерпевших на общую сумму более 17 миллионов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В ЗАТО Лесной вынесли приговор бывшей управляющей операционным офисом филиала банка, признав её виновной в хищении средств клиентов на сумму более 17 миллионов рублей.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в период с января 2019 года по август 2021 года осуждённая обманывала клиентов, убеждая их делать вклад на выгодных условиях. Деньги, которые должны были вноситься в кассу банка, оказывались у женщины в кармане, после чего она распоряжалась ими по своему усмотрению.Суд назначил бывшей сотруднице банка четыре года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.