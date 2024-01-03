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«Инвестору» назначили приговор в Чкаловском районном суде Екатеринбурга
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Дело о мошенничестве в крупном размере, совершённом организованной группой, рассмотрели в Чкаловском районном суде Екатеринбурга. На скамье подсудимых сидел один из мошенников.
Более одного миллиона и 200 тысяч рублей удалось выманить обманным путём у сограждан группе преступников под предлогом инвестиций в валютный рынок. Обещая высокие доходы, мошенники прикарманивали полученные на электронный «инвестиционный» счёт деньги. Всего с февраля по апрель 2023 года им удалось обмануть таким образом 19 человек.
Одним из мошеннической команды был екатеринбуржец, которому суд в качестве наказания назначил 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Дела его подельников выделены в отдельное производство.
Более одного миллиона и 200 тысяч рублей удалось выманить обманным путём у сограждан группе преступников под предлогом инвестиций в валютный рынок. Обещая высокие доходы, мошенники прикарманивали полученные на электронный «инвестиционный» счёт деньги. Всего с февраля по апрель 2023 года им удалось обмануть таким образом 19 человек.
Одним из мошеннической команды был екатеринбуржец, которому суд в качестве наказания назначил 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Дела его подельников выделены в отдельное производство.
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