«Инвестору» назначили приговор в Чкаловском районном суде Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Дело о мошенничестве в крупном размере, совершённом организованной группой, рассмотрели в Чкаловском районном суде Екатеринбурга. На скамье подсудимых сидел один из мошенников.Более одного миллиона и 200 тысяч рублей удалось выманить обманным путём у сограждан группе преступников под предлогом инвестиций в валютный рынок. Обещая высокие доходы, мошенники прикарманивали полученные на электронный «инвестиционный» счёт деньги. Всего с февраля по апрель 2023 года им удалось обмануть таким образом 19 человек.Одним из мошеннической команды был екатеринбуржец, которому суд в качестве наказания назначил 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Дела его подельников выделены в отдельное производство.