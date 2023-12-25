Ожидание праздника не предотвратило поножовщины в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Даже такой позитивный период, как новогодние праздники, не удерживает соотечественников от конфликтов и драк. Некоторые из них даже заканчиваются поножовщиной. Два таких случаях зафиксированы были и в последний день 2023 года.Накануне готовящийся к новогодней ночи Екатеринбург был шокирован новостью о резне возле торгово-развлекательного центра «Гринвич». В людной толпе между двумя мужчинами произошла стычка, переросшая в обмен ругательствами, а закончившаяся тем, что один из конфликтующих воткнул во второго нож. Потерпевшего на «Скорой» доставили в больницу, но встретить 2024 год ему было не суждено — 26-летний парень скончался от нанесённого ранения.По словам начальника пресс-службы свердловского управления МВД Валерия Горелых, подозреваемый задержан сотрудниками отдела полиции №5 и дал признательные показания. Он предстанет перед судом по уголовному делу об убийстве.Ещё одна резня произошла вечером 31 декабря в Орджоникидзевском административном районе Екатеринбурга. Там в одном из жилых домов на улице Таганской в результате ссоры между соседями кровью залило коридор. Как и в первом случае, один из конфликтующих в качестве «аргумента» применил нож. Итог тот же — один из спорщиков встретил Новый год в отделении полиции, а второй — в морге.