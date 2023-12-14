На 12 лет отправили в колонию жителя Невьянска за убийство собутыльника





– сообщили в прокуратуре Свердловской области. «Суд назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Невьянский городской суд признал виновным 51-летнего местного жителя, который из чувства ревности к своей сожительницы зарезал своего 60-летнего собутыльника.Инцидент, о котором идет речь, произошёл в ночь на 14 апреля 2023 года. Знакомые распивали спиртные напитки, когда между ними случился конфликт. Тогда мужчина накинулся на своего товарища с ножом.Свою вину осуждённый не признал.Также суд взыскал с осуждённого один миллион рублей в пользу родственника погибшего.Приговор в законную силу ещё не вступил.