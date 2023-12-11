Компания «Уралторф» крупно оштрафована за нанесение ущерба свердловской природе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Больше, чем на 14 миллионов рублей оштрафовано общество с ограниченной ответственностью «Уралторф». В судебном порядке было доказано, что компания злостно нарушала требования лесного законодательства.Дело «Уралторфа» рассматривалось Пригородным районным судом. Согласно материалам, собранным и предоставленным судье Нижнетагильской природоохранной прокуратурой, осуществляла разведку и добычу полезных ископаемых вблизи деревни Решёты и посёлка Новоасбест. У ООО имелась лицензия, выданная Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области, а вот разрешения использовать один из лесных участков в Николо-Павловском лесничества не было. Тем не менее, работники предприятия снимали верхний слой земли для добычи торфа. Ущерб, нанесённый таким образом лесничеству, и был оценён более, чем в 14 миллион рублей.Судья Пригородного районного суда после рассмотрения дела принял решение удовлетворить исковые требования прокурора и обязать компанию «Уралторф» выплатить сумму штрафа в доход Горноуральского городского округа. Решение суда вступило в законную силу.