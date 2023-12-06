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В Екатеринбурге начался суд над обвиняемой в убийстве трех детей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге начался суд над 38-летней матерью, которая задушила трех своих детей. Ранее ее признали невменяемой.
Напомним, что 26 декабря 2022 года в ЖК «Бажовский» 37-летня мать задушила двух своих сыновей 10 и 15 лет и пятимесячную дочку. Ей было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.
«Согласно заключению психиатрической экспертизы, женщина не может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. В связи с чем, гражданка нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в СКР по Свердловской области.
Напомним, что 26 декабря 2022 года в ЖК «Бажовский» 37-летня мать задушила двух своих сыновей 10 и 15 лет и пятимесячную дочку. Ей было предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.
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