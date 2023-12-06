В Екатеринбурге начался суд над обвиняемой в убийстве трех детей

– сообщили «Вечерним ведомостям» в СКР по Свердловской области.

«Согласно заключению психиатрической экспертизы, женщина не может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. В связи с чем, гражданка нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением»,