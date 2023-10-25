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В Свердловской области убившая троих детей мать может избежать приговора
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области мать, которая убила трех своих детей, признали невменяемой. Материалы дела следствие передало в прокуратуру, которая теперь сможет ходатайствовать о принудительном лечении.
О результатах двух психолого-психиатрических экспертиз, которые признали женщину не осознающей свои действия, сообщает КП-Екатеринбург.
Напомним, 37-летняя екатеринбурженка убила двух своих сыновей 10 и 15 лет и пятимесячную дочку в квартире в ЖК «Бажовский» 26 декабря 2022 года. Отец детей в это время был у себя на родине, куда он уехал за день до трагедии.
Позже отец женщины рассказал изданию «Е1», что давно замечал странности в поведении дочери и зятя – последний, с его слов, после увольнения из полиции ударился в религию и вместе с супругой они занимался «изгнанием бесов».
После убийства троих детей на мать возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
О результатах двух психолого-психиатрических экспертиз, которые признали женщину не осознающей свои действия, сообщает КП-Екатеринбург.
Напомним, 37-летняя екатеринбурженка убила двух своих сыновей 10 и 15 лет и пятимесячную дочку в квартире в ЖК «Бажовский» 26 декабря 2022 года. Отец детей в это время был у себя на родине, куда он уехал за день до трагедии.
Позже отец женщины рассказал изданию «Е1», что давно замечал странности в поведении дочери и зятя – последний, с его слов, после увольнения из полиции ударился в религию и вместе с супругой они занимался «изгнанием бесов».
После убийства троих детей на мать возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
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