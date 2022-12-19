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Стали известны подробности о тройном детоубийстве в Екатеринбурге

20.18 Понедельник, 26 декабря 2022
Криминал
Фото: Вечерние Ведомости
В шокировавшем екатеринбуржцев преступлении — убийстве местной жительницей троих своих детей — появились подробности.

Старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга заявил, что по факту произошедшего следственным отделом по Кировскому району города Екатеринбург Следственного комитета по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2-й статьи 105-й УК РФ (убийство двух и более малолетних). На место происшествия — в жилую квартиру высотного дома на улице Бажова — прибыл кинолог с собакой. Работает усиленная следственно-оперативная группа. В неё включены следователи районного отдела СКР и сотрудники отдела криминалистики областного Следственного комитета и отдела криминалистического сопровождения следствия Главного управления криминалистики СК России. Их задача — провести экспертизы, собрать материалы, которые бы позволили дать характеристику семье, где случилась трагедия, определить причины совершившегося тройного детоубийства.

К делу подключилась и прокуратура. По словам старшего помощника прокурора Свердловской области Марины Канатовой, ход расследования дела взяли на контроль. Прокурор области Борис Крылов лично выехал на место происшествия для координации действий сотрудников правоохранительных органов. А начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил о проводимых работах: «опрашиваются соседи и собственник квартиры, в которой произошло убийство. Сотрудники МВД проводят подворно-поквартирный обход. Кроме того, выясняется, не состояла ли на учёте семья, устанавливаются причины проживания в съёмной квартире и иные обстоятельства. Совместно с нашим коллегами из Следственного комитета проверяются разные версии произошедшего».

Пока версии о причинах немногим надёжнее слухов. По самой распространённой из них, излишне религиозная мать убила своих детей, считая, будто в них вселились бесы. По другой, которая основывается на записке, якобы написанной рукой матери-убийцы, женщина узнала о своей тяжёлой болезни и, посчитав, что не сможет больше поддерживать детей, нашла такое безумное решение.

Между тем, особая религиозность семьи не подтверждается словами знакомых старшего из убитых мальчиков, Глеба. Так, один из них сказал в беседе с корреспондентом «Вечерних Ведомостей», что не замечал у него религиозных наклонностей. Конфликтных ситуаций между родителями убитых детей и местными подростками не возникало. Единственный раз отец двух мальчиков и девочки сделал замечание «молодняку» за шум во дворе и матерные высказывания.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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