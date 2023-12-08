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В уралмашевском лесопарке поймали «солевого»
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
Управление министерства внутренних дел по городу Екатеринбургу отчиталось о поимке любителя употребить «соль», но не пищевую, а наркотическую. Его задержали с поличным в лесопарке на Уралмаше.
Внимание сотрудников патрульно-постовой службы УМВД РФ по Екатеринбургу привлёк человек, который в полумраке бродил по лесопарку с фонариком в руках. Уже при приближении к этому человеку стало понятно, что он занимается незаконной деятельностью — увидев людей в форме мужчина попытался избавиться от некоей вещи, которая при ближайшем рассмотрении оказалась пакетиком с той самой «солью».
Патрульные задержали подозрительного мужчину и доставили в дежурную часть для выяснения личности и происхождения пакетика с запретным содержимым. Задержанный признался, что пришёл в лесопарк за спрятанной там «закладкой». «Соль» у наркомана изъята, относительно его самого решение принимается.
К слову, наркотик, получивший в народе название «соль», — это синтетическое вещество, производное мефедрона, которое считается одним из самых опасных среди современных наркотических средств. Употребление его вызывает отклонение в психике, приводит к неадекватному поведению и способно закончиться летальным исходом.
Внимание сотрудников патрульно-постовой службы УМВД РФ по Екатеринбургу привлёк человек, который в полумраке бродил по лесопарку с фонариком в руках. Уже при приближении к этому человеку стало понятно, что он занимается незаконной деятельностью — увидев людей в форме мужчина попытался избавиться от некоей вещи, которая при ближайшем рассмотрении оказалась пакетиком с той самой «солью».
Патрульные задержали подозрительного мужчину и доставили в дежурную часть для выяснения личности и происхождения пакетика с запретным содержимым. Задержанный признался, что пришёл в лесопарк за спрятанной там «закладкой». «Соль» у наркомана изъята, относительно его самого решение принимается.
К слову, наркотик, получивший в народе название «соль», — это синтетическое вещество, производное мефедрона, которое считается одним из самых опасных среди современных наркотических средств. Употребление его вызывает отклонение в психике, приводит к неадекватному поведению и способно закончиться летальным исходом.
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