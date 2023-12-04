Супруги-убийцы из Первоуральска предстанут перед судом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Свердловский областной суд из следственных органов переданы материала дела о двойном убийстве двухгодичной давности. На скамью подсудимых с началом процесса сядет семейная пара.Обвиняемые совершили злодеяние, закончившееся двумя смертями, летом 2021 года. В ночь на 25 июля супруги, напившись, вспомнили, как сильно ненавидят брата мужа. Два пьяных ума пришли к выводу, что будет правильным выплеснуть свою неприязнь в дела. Пьяная парочка взяли тряпки, рубероид, горючее вещество и направились с этим набором на первоуральский бульвар Юности. Там они подожгли дверь квартиры, в которой жил брат обвиняемого и ещё один мужчина. Устроив пожар, супруги покинули место преступления.Меж тем, в ночном пожаре погибли оба обитателя квартиры. Мужчины во сне задохнулись токсичными продуктами горения. И вряд ли судья Свердловского областного суда увидит какие-то смягчающие обстоятельства, когда будет определять для супруг-убийц наказание за двойное убийство. Придётся парочке ответить и за причинение крупного ущерба владельцу недвижимости, в которой они устроили пожар. Размер его составил более 400 тысяч рублей.